16.08.2020 (13:50)
В Кострому прибыли военнослужащие из пяти стран мира для участия в международном конкурсе «Безопасная среда - 2020»
Военнослужащие из Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан прибыли в Кострому для участия в конкурсе «Безопасная среда» Армейских международных игр –2020.
Белорусские военнослужащие привезли для участия в конкурсе машины химической разведки РХМ-4, остальные участники соревнований будут выступать на такой же технике, предоставленной российской стороной.
На специальной площадке полигона «Песочное» оборудованы места для хранения техники, вооружения и специального имущества. Личный состав по традиции разместится на территории учебного центра Военной академии РХБ защиты.
Медицинскими специалистами была организована термометрия личного состава, а по прибытию на территорию полигона все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр.
С прибывшей командой было проведены занятия по требованиям безопасности, а также регистрация военнослужащих как участников конкурса.
В течение ближайших двух недель команды продемонстрируют свое мастерство в военно-спортивных и профессиональных состязаниях.
Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.