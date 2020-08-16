16.08.2020 (13:40)

Участники конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2020 посетят Главный храм ВС РФ в Подмосковье

В Подмосковье участники конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр-2020 из России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Абхазии и Вьетнама в рамках культурно досуговых мероприятий посетят Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.

Участники конкурса ознакомятся с художественно-архитектурным убранством храма Победы, посмотрят залы и галереи «Дороги памяти».

Храм и военный музей возвели в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная особенность - образ Спаса нерукотворного, самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области — места боев за Москву в ноябре 1941 года.

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