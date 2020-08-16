16.08.2020 (13:30)

Новобранцы научно-производственной роты Балтийского флота приняли Военную Присягу

Военнослужащие научно-производственной роты Балтийского флота, призванные весной-летом 2020 года, приняли Военную присягу.

Торжественный ритуал состоялся на территории дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота. Под музыку военного оркестра знамённая группа в сопровождении Почётного караула вынесла Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя воинской части. Затем 20 военнослужащих зачитали клятву на верность Отечеству.

С принятием Военной присяги молодых солдат поздравили командование воинской части, представители судостроительного завода «Янтарь».

Для прохождения военной службы по призыву в научно-производственной роте ранее были отобраны 20 молодых людей из Калининградской области. Все они имеют высшее и среднее профильное образование, и ранее работали или проходили практику по своим специальностям на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» - кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Во время несения службы они занимаются повышением собственного профессионального и образовательного уровня.

Военнослужащие большую часть службы будут работать по своим специальности на судостроительном предприятии.

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