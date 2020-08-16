16.08.2020 (13:00)

В Балтийске продолжается модернизация причалов для базирования кораблей различных классов

Новая причальная инфраструктура для швартовки и базирования кораблей различных классов в главной военно-морской базе Балтийского флота обеспечит жизнедеятельность кораблей и судов во время стоянки в базе и позволит заботиться об экологии в районах базирования кораблей с помощью специальных очистных сооружений.

Новая причальная инфраструктура позволяет размещать корабли новых и перспективных проектов от 3-го до 1-го ранга – сторожевых кораблей, корветов, фрегатов, эсминцев.

В настоящее время в гаванях Балтийской военно-морской базы заменены все коммуникации, обеспечивающие стоянку и базирование кораблей и судов, выполнен капитальный ремонт причального фронта, в ходе которого уложены новые кабельные линии электроснабжения и водопровод, выполнена антикоррозийная защита, ремонтируются подъездные пути. Кроме того, построены и готовы к запуску очистные сооружения с возможностью трехступенчатой очистки сточных вод, смонтирована и новая ливневая канализация.

В результате модернизации причалов повысится уровень безопасности стоянки и базирования кораблей флота, уменьшится зависимость от гидрометеоусловий.

Общая протяжённость нового причального фронта составляет около 3 километров. Работы проводятся 413 филиалом ФГУП ГВСУ №4, на объекте задействованы свыше более 100 специалистов и около 40 единиц различной специализированной строительной техники.

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