16.08.2020 (12:30)
Военнослужащие республики Таджикистан прибыли на Балтийский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант»
Команда республики Таджикистан прибыла на Балтийский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант-2020», который состоится в рамках «Армейских международных игр - 2020» на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» с 23 по 5 сентября августа.
В настоящее время таджикские военнослужащие размещены на территории отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и поставлены на довольствие.
В ближайшее время команды, участвующие в конкурсе, займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями и будут проводить техническое обслуживание и освоение техники на этапе подготовки к участию в международном конкурсе.
Представители администрации конкурса проведут инструктаж участников и руководителей команд, доведут план и условия проведения конкурса.