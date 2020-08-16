16.08.2020 (12:30)

Военнослужащие республики Таджикистан прибыли на Балтийский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант»

Команда республики Таджикистан прибыла на Балтийский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант-2020», который состоится в рамках «Армейских международных игр - 2020» на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» с 23 по 5 сентября августа.

В настоящее время таджикские военнослужащие размещены на территории отдельного морского инженерного полка Балтийского флота и поставлены на довольствие.

В ближайшее время команды, участвующие в конкурсе, займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями и будут проводить техническое обслуживание и освоение техники на этапе подготовки к участию в международном конкурсе.

Представители администрации конкурса проведут инструктаж участников и руководителей команд, доведут план и условия проведения конкурса.

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