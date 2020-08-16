16.08.2020 (12:00)

Первое занятие на территории Республики Узбекистан российская команда провела в условиях карантина

Сегодня российская команда военных автоинспекторов, прибывшая в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020 провела на территории карантинной зоны первое занятие по изучению особенностей проведения международного этапа конкурса.

В процессе проведения занятий участниками состязаний были уточнены особенности выполнения упражнений в конкурсе с учетом мероприятий проводимых в 2019 году российскими автоинспекторами на территории Исламской республики Иран.

Узбекские эпидемиологи после проведения занятий сообщили, что результаты анализов, подтверждающие отрицательный результат теста будут предоставлены в течение суток, а затем поэтапно будут сняты ограничения по перемещению прибывших команд.

Анализ для определения отсутствия инфекции у прибывших военнослужащих из России Узбекские медицинские специалисты взяли сразу по прибытию команды на территорию Узбекской Республики.

Переброска военных специалистов из Российской Федерации для участия в конкурсе осуществлялась самолетом военно-транспортной авиации России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Фергана (Республика Узбекистан).

По окончанию карантинных мероприятий команда Российской Федерации совершит марш около 100 км в район общевойскового полигона, где в дальнейшем будут проходить основные этапы международного конкурса.

Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан.

Всего в составе российской делегации 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан.

Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений страны соорганизатора международного этапа конкурса. Страна соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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