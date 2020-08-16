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16.08.2020 (11:00)

Дом офицеров ЦВО приступил к подготовке к «Диктанту Победы»

Дом офицеров Центрального военного округа приступил к подготовке к проведению «Диктанта Победы», который состоится 3 сентября.

Сотрудниками дома офицеров подготовлены помещения для проведения диктанта: на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены рециркуляторы воздуха, произведен запас необходимых средств защиты органов дыхания и антисептиков для рук.

На входе в Дом офицеров организована барьерная термометрия.

«Диктант Победы» в этом году пройдет 3 сентября. Его включили в перечень основных мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы. Для участников «Диктанта Победы» будет подготовлено 25 вопросов: 20 заданий будут общефедеральными, пять посвящены местной тематике.

Акция проводится совместно с Министерством обороны РФ, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, «Волонтерами Победы», Российским союзом ветеранов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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