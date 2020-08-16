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16.08.2020 (10:00)

В Тульском соединении ВДВ проходят сборы со старшинами штатных подразделений

В Тульском гвардейском Воздушно-десантном соединении Воздушно-десантных войск стартовали сборы со старшинами подразделений, в которых принимает участие более 40 военнослужащих.

В ходе первого дня учебно-методических сборов особое внимание уделялось организации быта военнослужащих в пункте постоянной дислокации.

На занятиях, проводимых начальниками вещевой, продовольственной служб, службы ракетно-артиллерийского вооружения под общим руководством заместителя командира соединения по тылу, были рассмотрены вопросы порядка выдачи личному составу вещевого и продовольственного имущества, организации быта военнослужащих, подготовки и поддержания порядка              в расположениях.

Как отметил в приветственном слове заместитель командира Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения по тылу гвардии подполковник Сергей Кузьминов,  -  «Старшина подразделения это самый близкий к солдату командир. От работы старшины подразделения напрямую зависит бытовые условия жизни военнослужащих роты. Солдат должен быть сыт, одет, обут согласно положенным нормам, проживать после выполнения задач в хороших социально-бытовых условиях».

Сборы со старшинами подразделений в соединении ВДВ носят постоянный характер и предназначены не только для проверки и обучения старшин подразделений, но и выработке единого понимания в порядке ведения ротного хозяйства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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