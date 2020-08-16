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16.08.2020 (08:33)

Торжественная церемония, посвященная Дню ВВС России, состоялась в управлении армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

Торжественная церемония, посвященная государственному празднику – Дню Военно- воздушных сил России состоялась в управлении объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В поздравительной речи начальник штаба - первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Евгений Никифоров пожелал военнослужащим, успехов в боевой подготовке и повседневной жизнедеятельности на благо служения своему Отечеству.

‌В ходе торжественного митинга были доведены праздничные указы Президента РФ, приказы Министра обороны РФ, командующего армии ВВС и ПВО ВВО, офицерам присвоены очередные воинские звания.

 Лучшие были награждены почётными грамотами за добросовестное выполнение своих обязанностей.

Мероприятие завершилось торжественным прохождением представителей управления армии ВВС и ПВО ВВО и возложением цветов к памятнику  Герою России гвардии майору Роману Филипову.

Затем,  в зале военного совета объединения ВВС и ПВО артисты ансамбля песни и пляски ВВО дали концерт для военнослужащих штаба объединения, на котором были исполнены песни, посвященные Военно-воздушным силам.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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