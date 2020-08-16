16.08.2020 (08:31)

Более 400 курсантов Челябинского филиала ВУНЦ ВВС стали участниками молебна в рамках месячника сплочения воинских коллективов

Курсанты набора 2020 года Челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» приняли участие в молебне, который в рамках месячника сплочения воинских коллективов провел митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Митрополит Григорий совершил молебен на строевом плацу филиала. Первокурсники военного вуза приняли участие в богослужении и получили благословение Владыки на ратное служение Отчизне.

«Вы встаете на путь служения Родине. Нужна вам физическая подготовка. Нужны навыки для владения современным оружием. Но этого ещё недостаточно. Необходима ещё сила духа, которая поможет вам выполнять боевые задачи, которые поставит перед вами Родина. Всегда молимся за всех военнослужащих и за вас конкретно. Пускай господь хранит нашу Родину, нашу армию от всех бед и невзгод», - сказал Митрополит Григорий в своём обращении к первокурсникам.

Сотрудничество митрополита и челябинского филиала проходит на регулярной основе. Митрополит Григорий ежегодно проводит встречу с первокурсниками филиала, в первые дни после их поступления в военный вуз.

«Мы рады, что уважаемый Владыка всегда откликается на нашу просьбу и лично благословляет первокурсников филиала. Почти все из них ещё неделю назад были абитуриентами, которые приехали поступать в Челябинск со всей страны. И именно сейчас очень важно помочь курсантам адаптироваться в новых для них условиях. Сплотить ребят, дать возможность задать свои вопросы и получить на них понятные ответы» - рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске полковник Игорь Шведов.

В этом году на первый курс Челябинский филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» принял более 400 юношей на две специальности «штурман» и «офицер боевого управления».

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