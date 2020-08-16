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16.08.2020 (08:29)

Курсанты ДОСААФ посетили музейный комплекс объединения ВВО «Партизанская деревня» в Бурятии

Курсанты ДОСААФ посетили музейный комплекс общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия.

В ходе экскурсии курсантам продемонстрировали воссозданные элементы партизанской деревни времен Великой Отечественной войны, исторический музей объединения, где их познакомили с боевым путем соединений и воинских частей, входящих в состав объединения ВВО.

Также с курсантами провели ознакомительное  занятие по стрельбе на интерактивном лазерном стрелковом тире «Рубин-10».

В военно-патриотическом мероприятии приняло участие более 30 человек.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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