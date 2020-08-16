16.08.2020 (08:29)
Курсанты ДОСААФ посетили музейный комплекс объединения ВВО «Партизанская деревня» в Бурятии
Курсанты ДОСААФ посетили музейный комплекс общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия.
В ходе экскурсии курсантам продемонстрировали воссозданные элементы партизанской деревни времен Великой Отечественной войны, исторический музей объединения, где их познакомили с боевым путем соединений и воинских частей, входящих в состав объединения ВВО.
Также с курсантами провели ознакомительное занятие по стрельбе на интерактивном лазерном стрелковом тире «Рубин-10».
В военно-патриотическом мероприятии приняло участие более 30 человек.
Новости по теме:
Выпускники Дальневосточного государственного университета путей сообщения выполнили практическую погрузку техники на транспорт
Специалисты Дома офицеров Белогорского гарнизона ВВО поздравили военных летчиков с их профессиональным праздником
Метки: