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16.08.2020 (08:27)

Выпускники Дальневосточного государственного университета путей сообщения выполнили практическую погрузку техники на транспорт

В рамках прохождения войсковой стажировки на железнодорожной станции Белогорск Амурской области, около 60 студентов-выпускников проходивших обучение в военном учебном центре при Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС), приняли участие в учебной погрузке военной техники на железнодорожный транспорт.

В ходе проведения тренировки, выпускники-железнодорожники на практике отработали методы и способы крепления военной техники на открытый железнодорожный транспорт. Изучили обязанности должностных лиц, ответственных за организацию погрузки и выгрузки транспорта на станциях, а также при сопровождении воинского эшелона в пути следования.

В настоящий момент студенты проходят практику на базе соединения материально-технического обеспечения Восточного военного округа в Приамурье. По окончании обучения выпускники университета, успешно прошедшие обучение, получат воинские звания лейтенантов и сержантов запаса, а также получат возможность пройти военную службу в войсках Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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