16.08.2020 (08:24)

Специалисты Дома офицеров Белогорского гарнизона ВВО поздравили военных летчиков с их профессиональным праздником

Специалисты Дома офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа (ВВО), создали онлайн - поздравление военных летчиков с Днем образования Военно-воздушных сил Российской Федерации.

В ходе онлайн выступления, ведущими праздничной программы, артистами Белогорского дома офицеров Юрием Логвиненко и Николаем Панасенко была прочитана историческая справка об истории образования военной авиации в России, истории празднования этого события, а также о современных этапах развития этого знаменательного дня. Артистами исполнены песни военно-патриотической тематики, посвященных Военно-воздушным силам.

Дом офицеров Белогорского гарнизона одно из старейших учреждение культуры Дальнего Востока. Коллектив учреждения неоднократно признавался лучшим в округе по организации культурно-художественной работы.

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