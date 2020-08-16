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16.08.2020 (08:24)

Специалисты Дома офицеров Белогорского гарнизона ВВО поздравили военных летчиков с их профессиональным праздником

Специалисты Дома офицеров Белогорского гарнизона Восточного военного округа (ВВО), создали онлайн - поздравление военных летчиков с Днем образования Военно-воздушных сил Российской Федерации.

В ходе онлайн выступления, ведущими праздничной программы, артистами Белогорского дома офицеров Юрием Логвиненко и Николаем Панасенко была прочитана историческая справка  об истории образования военной авиации в России, истории празднования этого события, а также о современных этапах  развития этого знаменательного дня. Артистами исполнены песни военно-патриотической тематики, посвященных Военно-воздушным силам.

Дом офицеров Белогорского гарнизона одно из старейших учреждение культуры Дальнего Востока. Коллектив учреждения неоднократно признавался лучшим в округе по организации культурно-художественной работы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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