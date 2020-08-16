16.08.2020 (08:22)
В армейском корпусе на Сахалине и Курильских островах завершились сборы с гранатометчиками
В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине
и Курильских островах завершились сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и расчётами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».
Военнослужащие закрепили свои знания в классификации целей, умении точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику на максимальной дальности гранатами повышенной бронепробиваемости, а также живую силу условного противника выстрелами со взрывателями мгновенного действия.
На занятиях по тактической и специальной подготовке гранатомётчики отработали различные способы скрытного передвижения, маскировки
с использованием табельных и подручных средств, навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели, корректирование огня в различных погодных условиях, как в светлое, так и в тёмное время суток.
На завершающем этапе сборов с военнослужащими провели комплексные контрольные занятия.