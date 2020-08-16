16.08.2020 (08:20)

Специальное учение сотрудников ВАИ и военной полиции ВВО завершилось в Приморье

В общевойсковом объединении Восточного военного округа на территории Приморского края проведено совместное специальное учение с сотрудниками военной автомобильной инспекции (территориальной) и военной полиции Уссурийского гарнизона.

На общевойсковом полигоне «Сергеевский» в Приморье сотрудники ВАИ совместно с представителями военной полиции отработали вопросы обеспечения безопасности дорожного движения и правопорядка в ходе развертывания войск. Кроме того, совместно с силами и средствами подразделений общевойсковой армии военнослужащие обеспечили безопасность дорожного движения и пропускной режим на военных объектах, а также приняли участие в противодействии диверсионно-разведывательной деятельности условного противника.

Комплексное совместное учение проведено в течение текущей недели, на нем были апробированы новые методики применения оружия нелетального действия подразделениями военной полиции в полевых условиях.

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