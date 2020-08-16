16.08.2020 (08:13)

В Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. ХРУЛЁВА завершились вступительные испытания

Своевременное и качественное выполнение плана комплектования первых курсов слушателями и адъюнктами для обучения по программам высшего образования в вузах Минобороны России этим летом обусловлено проводимыми мероприятиями по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Так, в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва с 1 июня 2020 года было организовано проведение профессионального отбора поступающих на обучение офицеров с применением дистанционных образовательных технологий и видеоконференцсвязи.

Для приёма вступительных испытаний были созданы три подкомиссии, охватывающие все специальности и направления подготовки слушателей и адъюнктов, реализуемые в академии.

В их состав вошли наиболее опытные и подготовленные представители из числа руководящего и научно-педагогического состава учебного заведения.

Для проведения вступительных испытаний в органах военного управления и академии были подготовлены специальные аудитории, оборудованные средствами видеосвязи, необходимым количеством рабочих мест, удалённых друг от друга на расстояние не менее полутора метров, классными досками, указками и цветными мелками (линерами), разрешёнными для использования в ходе подготовки ответов руководящими документами.

Вступительное испытание офицеров, поступающих в академию, включало три вопроса: два теоретических и один практический. По готовности к ответу или по истечении отведённого для подготовки времени кандидат отвечал на поставленные в билете вопросы по техническим средствам связи в режиме видеоконференции. После доклада ответов на вопросы билета при необходимости члены приёмных комиссий задавали дополнительные или уточняющие вопросы. По завершении сдачи вступительных испытаний всеми кандидатами по специальности (направлению подготовки) приёмная комиссия оформляла установленным порядком экзаменационную ведомость и сдавала её секретарю приёмной комиссии.

Результаты вступительных испытаний сообщались кандидатам не позднее одного дня после окончания этапа профессионального отбора.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России проводился в регионах проживания абитуриентов, без приезда будущих курсантов в вуз.

В 12 регионов страны отправились специальные выездные группы Военной академии материально-технического обеспечения, в которые вошли представители вузов, специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов регионов России: Ленинградской, Курской, Волгоградской, Орловской, Псковской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Омской областей, Красноярского края, Республики Мордовия и Республики Хакасия.

С 15 июля по 5 августа специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов определят категорию профессиональной и психологической пригодности, состояние здоровья будущих абитуриентов и уровень физической подготовки. Отдельно стоит отметить, что каждая выездная группа отбирала кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Министерства обороны Российской Федерации.

Даты проведения набора были выбраны с учетом сроков проведения единого государственного экзамена и принимаемых мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Приемные комиссии вузов с 25 июля по 10 августа, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор. С 15 августа кандидаты, успешно прошедшие профессиональный отбор, будут зачислены в военные учебные заведение. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания, сотрудники военных комиссариатов также оповестят.

Самыми востребованными специальностями для поступления с полной военно-специальной подготовкой традиционно являются: Тыловое обеспечение Военной академии материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург), конкурс на это направление составляет 7 человек на место и строительство и эксплуатация зданий и сооружений и специальных объектов военно-морских баз Военного?института?(инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) с конкурсом 3 человека на место.

Для поступления по специальности Тыловое обеспечение Военной академии материально-технического обеспечения прибыли кандидаты из всех 85 субъектов Российской Федерации, а также три представителя Уссурийского суворовского военного училища.

Учебный год в военных учебных заведениях начнется планово с 1 сентября.

С правилами поступления в вузы, списком специальностей и баллами ЕГЭ, необходимыми для поступления, все желающие могут ознакомиться на официальных сайтах высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Поступающим».

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