16.08.2020 (08:10)

На Камчатке завершился учебно-методический сбор со специалистами по физической подготовке Вооруженных Сил

На Камчатке завершился учебно-методический сбор руководящего состава физической подготовки видов и родов войск Вооруженных Сил, военных округов и Северного флота, который проводился под руководством начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковника Андрея Зыкова.

Теоретические и практические занятия для более чем 350 специалистов физической подготовки практически из всех частей и соединений ВС РФ, проводились в городе Петропавловске-Камчатском на базе соединения морской пехоты Войск и Сил на северо-востоке и Подводных Сил Тихоокеанского флота в Вилючинске.

В ходе сборов военнослужащие детально рассмотрели проект нового Наставления по физической подготовке в Вооруженных Силах, уточнили план проведения мероприятий по физической подготовке в 2020-2021 годах, обменялись практическим опытом, совершенствовали практические профессиональные навыки.

Для офицеров были подготовлены показные занятия на тренажерной базе частей и соединений, на учебно-тренировочном комплексе «Радыгино», стендово-стрелковом комплексе и в плавательном бассейне.

В рамках сбора проведен финальный этап конкурса «Лучший специалист физической подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации». В нынешнем году его победителем стал капитан Андрей Румянцев, представляющий Западный военный округ.

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