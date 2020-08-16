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16.08.2020 (08:08)

Минно-тральная группа ТОФ отработала прорыв минных заграждений условного противника с использованием шнуровых зарядов

Корабельная минно-тральная группа соединения охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота в составе базовых тральщиков БТ-100 и БТ-232 в заливе Петра Великого провела учение по преодолению минных заграждений на маршрутах развёртывания сил флота.

В ходе учения минно-тральные корабли отработали обеспечили безопасный выход в море отряда кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

По сценарию учения базовые тральщики в прибрежной зоне обнаружили минное заграждение условного противника и определили его границы. Для проделывания проходов на заминированном участке акватории были применены специальные шнуровые заряды. Минно-тральные корабли уложили их в указанных точках и произвели подрыв, обеспечив в минном поле проход для безопасного следования боевых кораблей и судов флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот
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