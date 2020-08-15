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15.08.2020 (21:30)

У поступивших в этом году в Военную академию РВСН имени Петра Великого курсантов средний балл по ЕГЭ выше прошлогодних показателей

У  поступивших в этом году в Военную академию РВСН имени Петра Великого курсантов  средний балл по ЕГЭ выше прошлогодних показателей.

Порядок оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов в военной академии осуществляется по результатам единого государственного экзамена по русскому языку, математике и физике. Средний балл по ЕГЭ по всем трём предметам выше, чем в предыдущие годы, а по русскому языку составил 71,5 баллов у юношей и более 85 баллов у девушек.

 В настоящее время в академии и ее филиале осуществляется подготовка по 36 специальностям высшего и среднего профессионального образования.

Отбор кандидатов на обучение по программам высшего образования в Военной академии и ее филиале в Серпухове РВСН завершился.

Абитуриенты прошли несколько видов вступительных испытаний включающие в себя медицинскую комиссию, сдачу нормативов по физической подготовке и психологическое тестирование.

В этом году в Военную академию РВСН и филиал в городе Серпухове на первый курс обучения поступило около 800 курсантов.

В 2020 году Военная академия РВСН имени Петра Великого отметит свое 200-летие.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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