15.08.2020 (18:00)

В Кострому прибыла команда Республики Беларусь для участия в международном конкурсе «Безопасная среда - 2020»

На полигон учебного центра Военной академии РХБ защиты «Песочное» (Ярославская область) для участия в международном конкурсе «Безопасная среда», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020», прибыла команда-участница из Республики Беларусь.

Эшелоны со специальной техникой прибыли на железнодорожную станцию Кострома в сопровождении воинского караула и технических представителей сборной Республики Беларусь.

На станции белорусскую команду встретили хлебом с солью. Военный оркестр академии исполнил гимн республики, а также маршевые композиции.

Белорусские военнослужащие привезли для участия в конкурсе машины химической разведки РХМ-4, остальные участники соревнований (команды Вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан) будут выступать на такой же технике, предоставленной российской стороной.

На специальной площадке полигона «Песочное» оборудованы места для хранения техники, вооружения и специального имущества. Личный состав по традиции разместится на территории учебного центра Военной академии РХБ защиты.

Медицинскими специалистами была организована термометрия личного состава, а по прибытию на территорию полигона все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр.

С прибывшей командой было проведены занятия по требованиям безопасности, а также регистрация военнослужащих как участников конкурса.

Конкурс «Безопасная среда» пройдет с 23 по 29 августа 2020 года.

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