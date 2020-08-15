15.08.2020 (17:54)
Военнослужащие семи иностранных команд-участниц международного конкурса «Аварийный район» прибыли в Московскую область
На полигон 84 Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени Маршала артиллерии Е.В.Бойчука, дислоцированного в Сергиевом Посаде Московской области, прибыли все участники международного конкурса «Аварийный район», проводимого в рамках «АрМИ-2020».
В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.
Программа конкурса «Аварийный район» включает этапы по преодолению зараженных участков в средствах спецзащиты, прохождению огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортированию оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождение «пострадавших» из-под завалов, стрельба из штатного оружия. В среднем за один день соревнований спасатели ликвидируют более пяти различных смоделированных аварийных ситуаций.
По прибытию иностранных военнослужащих в Российскую Федерацию, участники прошли 3-х дневный карантин, прошли ПЦР исследование
и получили справки подтверждающие отрицательные результаты тестов.
Торжественная церемония открытия конкурса «Аварийный район-2020» состоится 29 августа 2020 года.