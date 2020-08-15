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15.08.2020 (17:47)

Сборная Военно-Морского Флота России приступила к завершающему этапу подготовки к участию в международном конкурсе «Глубина-2020» на базе Объединенного учебного центра ВМФ

С 1 июля 2020 г. на базе учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Военно-Морского Флота, дислоцированного в г. Севастополь и структурно входящего в  Объединенный учебный центр ВМФ России  сборная ВМФ  активно готовится к участию в международном этапе конкурса «Глубина» в рамках международных армейских игр «АРМИ-2020».

Основу сборной команды составили военнослужащие Тихоокеанского флота, которые по итогам Всероссийского этапа, проведенного в период с 1 по 15 марта 2020 г. в г. Севастополь, заняли первое место.  В ходе проведения тренировок особое внимание уделялось отработке нового элемента программы конкурса – «Работа в замкнутом пространстве». Этот элемент включен в соревнования в впервые за всю историю проведения конкурса, он считается сложным и требует слаженных действий от всей команды.  

На данный момент, команда начала завещающий этап подготовки к участию в международном конкурсе. Подводятся итоги прошедших тренировок, еще раз анализируется опыт конкурсов предыдущих лет. Личный состав восстанавливает силы перед непосредственным участием в Международном этапе конкурса «Глубина- 2020»

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Глубина , Военно-Морской Флот
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