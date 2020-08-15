15.08.2020 (17:44)

Узбекистан встретил российских военных медиков национальными угощениями и военным оркестром

На горном полигоне Фориш в Республике Узбекистан, куда сегодня прибыла российская команда по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета», прошла церемония встречи стран-участниц международного соревнования.

Хозяева, принимающие военно-медицинский конкурс АрМИ второй год подряд, встретили гостей Игр национальными угощениями, в числе которых были праздничные узбекские лепешки «патыр», парварда, курага и кишмиш. Встреча прошла под аккомпанемент оркестра Центрального военного округа Республики Узбекистан.

Ранее команды из России, Белоруссии, Вьетнама и Палестины прибыли на военный аэродром Ханабад. Участники соревнований были доставлены в Республику Узбекистан силами военно-транспортной авиации ВКС России.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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