15.08.2020 (17:42)

Комплексная экспедиция Северного флота на Новую Землю установила памятник Русанову и обследовала захоронение Цивольки

Участники очередной комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля, которую Северный флот совершает вместе с 12 Главным управлением Минобороны России и Русским географическим обществом, установила памятную доску исследователю арктического архипелага Владимиру Русанову. 15 ноября нынешнего года исполнится 145 лет со дня его рождения.

Памятник был изготовлен на средства благотворителей Марии и Алексея Беловых и 3 августа передан участникам экспедиции в московской штаб-квартире РГО.

Церемония открытия памятника прошла на побережье острова Южный в проливе Маточкин Шар. После церемонии экспедиция на морском буксире МБ-12 направилась в залив Мелкий. На его побережье было осмотрено и оценено состояние зимовья и захоронения Августа Цивольки – прапорщика корпуса флотских штурманов, соратника Петра Пахтусова и участника 3-х экспедиций на Новую Землю. Исследователи обнаружили элементы бытовой утвари и фрагменты деревянной лодки с набитыми гвоздями инициалами имени и свастикой.

В дальнейшем экспедиция вернулась на буксир, который отправился в бухту Крестовая пережидать шторм. Через несколько дней североморцы прибудут к мысу Желания, где также установят памятный знак в честь 175-летия Русского географического общества.

Комплексная экспедиция военных и учёных РГО в Арктику в нынешнем году разделена на два отряда. Первый действует на ледоколе «Илья Муромец», который в составе арктической группировки Северного флота прибыл в Дудинку.

Второй отряд продолжит работать в районе островов архипелага Новая Земля. Ему предстоит провести обследование побережья, установить образование новых географических объектов, а также выполнить ряд научно-практических и исторических исследований.

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