15.08.2020 (17:38)

Арктическая группировка Северного флота прибыла в Дудинку

Сегодня корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыли в порт Дудинка. Переход от порта Диксона до Дудинки вверх по течению реки Енисей занял у них два дня. Корабли и суда шли по речному фарватеру кильватерным строем во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» со средней скоростью около 10 узлов. Замыкали строй ледокол «Илья Муромец» и КИЛ-143.

Впервые на борту кораблей Северного флота вместе с военными моряками совершили переход из Диксона в Дудинку восемь таймырских юнармейцев, которые были поощрены такой экскурсией за высокие показатели в учёбе, дисциплине и общественную активность.

По прибытии в Дудинку БПК «Североморск» встал к причалу, а большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» бросили якоря на рейде порта.

Североморцев встречали руководители Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Дудинки и Норильска. После встречи они провели рабочее совещание с командованием арктической группировки по организационным вопросам проведения межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на Таймыре и совместных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

В течение двух дней военные моряки проведут несколько тренировок по подходу кораблей к берегу и высадке личного состава и техники морской пехоты на необорудованное побережье. Само тактическое учение арктической группировки под названием бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье состоится 18 августа. В нём будут задействованы БПК «Североморск», БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога», военнослужащие и техника морской пехоты Северного флота, а также вертолёт Ка-27 в десантном варианте.

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