15.08.2020 (17:32)

Российская команда военных автоинспекторов прибыла в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020

Российская команда военных автоинспекторов прибыла в Узбекистан для участия в конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020.

После термометрии и медицинского осмотра прибывших военных специалистов из России встретили представители Российского посольства и командования Восточного военного округа минобороны Узбекистана.

По прошествии торжественной встречи на аэродроме Фергана команду Российской Федерации поместили в карантинную зону, ограничив перемещение за пределы мест временного проживания. В процессе размещения команды Узбекские эпидемиологи и медицинский персонал провели очередную термометрию и необходимые мероприятия по приему анализов для определения отсутствия инфекции у прибывших военнослужащих и подтверждения отрицательного результата теста.

Переброска военных специалистов Российской Федерации и Республики Беларусь для участия в конкурсе осуществлялась самолетом военно-транспортной авиации ВСК России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Фергана (Республика Узбекистан).

По окончанию карантинных мероприятий команда Российской Федерации совершит марш около 100 км в район общевойскового полигона, где в дальнейшем будут проходить основные этапы международного конкурса.

Самые зрелищные этапы соревнования состоятся в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года на автодроме общевойскового полигона расположенного вблизи города Коканд Республики Узбекистан.

Всего в составе российской делегации 18 человек, восемь из них непосредственные участники конкурса, остальные оперативная группа (врач, судья, технический персонал и т.д.).

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 будут состязаться представители военной автоинспекции и военной полиции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. В этом году международный этап конкурса проходит впервые в Республике Узбекистан.

Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений страны соорганизатора международного этапа конкурса. Страна соорганизатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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