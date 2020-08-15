15.08.2020 (16:18)

Инженерные подразделения ЮВО на спецучениях впервые навели наплавной мост длиной 1360 метров

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в ходе специальных учений для наведения наплавного моста задействовали комплекты понтонных парков ПП-2005М, ПП-91 и ПМП-М.

На реке Волга под Астраханью силами понтонно-мостового батальона инженерных подразделений ЮВО впервые была выполнена сборка наплавного моста длиной 1360 метров.

Также были оборудованы съезды и выезды с переправы на исходном и противоположном берегу, что позволило обеспечить проход крупногабаритной и тяжелой бронетехники со скоростью до 20 км/ч. Кроме того, была организована десантная и паромная переправы минометных и танковых подразделений.

Специальные учения с инженерными соединением и воинскими частями по обеспечению войск Южного военного округа проводятся одновременно на территории десяти полигонов в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Дагестане и Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Всего на специальные учения инженерных войск ВС РФ привлечено более тысячи военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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