15.08.2020 (15:08)

Участникам конкурса "Военное ралли" АрМИ-2020 вручили "Камазы", "Уралы" и "Тигры"

Организаторы международного этапа конкурса «Военное ралли», проходящего в рамках Армейских международных игр-2020 в Республике Тыва, передали командам-участницам 40 военных автомобилей.

На время проведения конкурса команды из Белоруссии, России, Сербии и Узбекистана получили два комплекта транспортных средств, каждый из которых включает в себя по два грузовых автомобиля КамАЗ и Урал с колесными формулами 4х4 и 6х6 и по одному автомобилю специального назначения «Тигр-М».

Представители команд проверили комплектность, исправность тормозных систем и систем безопасности транспортных средств. Перед началом приемки команды провели жеребьевку, по результату которой участники выбрали боксы с автомобилями.

Конкурс «Военное ралли» состоит из четырех этапов. I – индивидуальная гонка – протяженностью 124 км, где определяются победители в категориях «Грузовые автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 6х6». II – этап – выполнение нормативов по огневой подготовке, где оцениваются экипажи «Бронированных автомобилей». III – гонка с преследованием – 131 км. IV – командная гонка – военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победитель, представившая участников в категориях «Бронированные автомобили 4х4», «Грузовые автомобили 4х4» и «Грузовые автомобили 6х6».

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