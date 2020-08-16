16.08.2020 (01:06)

Воздушно-космические силы проведут круглые столы и брифинги в рамках Форума «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» Воздушно-космические силы проведут 10 круглых столов с привлечением Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил и высших учебных заведений ВКС.

В ходе научно-деловой программы будут рассмотрены перспективы развития средств аэродромно-технического и радиотехнического обеспечения полетов государственной авиации, системы информационно-диагностических средств технического обслуживания воздушных судов, совершенствования информационного обеспечения радиотехнических средств противовоздушной и противоракетной обороны и другие.

Помимо этого Краснодарским высшим военным авиационным училищем летчиков им.А.К.Серова будет организован брифинг по теме: «Особенности летного обучения в образовательных организациях Минобороны России».

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 г.

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