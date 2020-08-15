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15.08.2020 (15:03)

Пилотажная группа «Стрижи» представит на Форуме «Армия-2020» уникальную летную программу

Впервые  в современной истории экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» продемонстрируют комплекс фигур группового пилотажа в составе девяти экипажей.

Летчики Воздушно-космических сил выполнят «проход», «развороты», «виражи» и «горки» в построении «ромб из девяти самолетов».

Новая программа «Стрижей» также включит в себя соло-пилотаж на форсажном режиме работы двигателей, полеты в составе восьми экипажей, шестеркой с различными перестроениями в воздухе, а также парный, встречный и одиночный пилотаж.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 г.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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