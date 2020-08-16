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16.08.2020 (05:36)

Воздушно-космические силы откроют профильную экспозицию в парке «Патриот» на Форуме «Армия-2020»

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на территории Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» будет открыта экспозиция войск противовоздушной и противоракетной обороны, и управления беспилотной авиации.

В составе экспозиции будут представлены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», радиолокационная станция «Подлет», боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», беспилотный самолет-разведчик «Рейс» Ту-143, дистанционно пилотируемый летательный аппарат «Пчела» и другие образцы.

Помимо для гостей мероприятия будут выставлены вертолеты Ми-25м, Ми-25п, Ми-171ш и Ка-226 предприятий авиационной промышленности.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 г.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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