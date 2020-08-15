15.08.2020 (14:23)
В Подмосковье в мотострелковом соединении ЗВО проведена тренировка групп антитеррора
В мотострелковом соединении гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированном в Московской о области, проведена тренировка групп антитеррора.
В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану объектов.
Далее было отработано уничтожение условного противника с применением стрелкового оружия и военной техники. При выполнении задач использовались имитационные средства. При проведении тренировки особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами и оказанию медицинской помощи условно пострадавшим.
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