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15.08.2020 (14:23)

В Подмосковье в мотострелковом соединении ЗВО проведена тренировка групп антитеррора

В мотострелковом соединении гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированном в Московской о области, проведена тренировка групп антитеррора.

В ходе мероприятия группы противодействия получили сигнал от дежурной смены, затем военнослужащие блокировали подходы к территории воинской части и усилили охрану объектов.

Далее было отработано уничтожение условного противника с применением стрелкового оружия и военной техники. При выполнении задач использовались имитационные средства. При проведении тренировки особое внимание было уделено организации взаимодействия между группами и оказанию медицинской помощи условно пострадавшим.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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