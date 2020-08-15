15.08.2020 (14:54)
Более 1000 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО приняли присягу
В войсках Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа состоялись торжественные церемонии приведения к воинской присяге, в которых приняли участие более 1000 военнослужащих по призыву.
После призыва на военную службу все военнослужащие в течении месяца прошли курс общевойсковой подготовки в сводных учебных подразделениях.
Также в церемониях принимали участие представители командования соединений и воинских частей объединения, родные и близкие военнослужащих.
Все мероприятия проходили со строгим соблюдением правил по противодействию распространения вирусных заболеваний.
После принятия присяги на верность Отечеству военнослужащие были распределены в авиационные, зенитные ракетные и радиотехнические соединения и воинские части для дальнейшего прохождения службы.