15.08.2020 (14:52)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершился полевой выход мотострелкового батальона

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершился полевой выход с военнослужащими мотострелкового батальона.

К полевому выходу было привлечено около 350 военнослужащих и задействовано более 30 единиц военной техники.

В течение двух недель на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ личный состав мотострелкового батальона отрабатывал действия на практических занятиях по всем предметам боевой подготовки. Также были проведены практические занятия по вождению боевых машин в составе батальона.

В завершении полевого выхода мотострелковый батальон совершил марш в пункт постоянной дислокации.

Полевой выход мотострелкового батальона проводился на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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