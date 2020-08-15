15.08.2020 (14:39)

В Калининграде торжественно открыт новый магазин «Армия России»

Сегодня в центре города Калининграда АО «Военторг» торжественно открыл новый магазин. Мероприятие было проведено в рамках продвижения известного бренда заслужившего признание большого количества покупателей товаров «Армия России».

На церемонии открытия новой торговой площадки, действующей на Ленинском проспекте столицы Янтарного края, присутствовали представители руководства АО «Военторг», командования Балтийским флотом, ветераны Вооруженных Сил.

Площадь магазина в Калининграде составляет более 70 кв.м. Его ассортимент состоит из более двух тысяч наименований товаров. Его основа, это несколько фирменных линеек одежды под брендами «Армия России» и «Вежливые люди» и товары военного ассортимента.

Министерство обороны Российской Федерации передало АО «Военторг» право на использование знака «Армия России» с целью донести до широкой аудитории не только качественные товары, но и своего рода философию «Армия России - стиль жизни», сделать популярным этот бренд и внести свой вклад в развитие гордости за российские Вооруженные Силы.

Сегодня марка «Армия России» представлена в 35 одноименных магазинах в региональных центрах Российской Федерации.

Кроме широкого ассортимента одежды, игрушек, сувениров и аксессуаров с известным брендом, здесь можно приобрести фирменные напитки и наборы суточных рационов питания военнослужащих Российской Армии.

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