15.08.2020 (14:38)

Тренировка по противодействию терроризму прошла в мотострелковом полку в Екатеринбурге

Тренировка по противодействию терроризму прошла в мотострелковом полку танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированном в Свердловской области.

В ходе практических действии дежурные подразделения противодействии терроризму отработало нормативы выдвижения в район выполнения учебно-боевых задач, его блокирования и огневой поддержки групп захвата.

К тренировке привлекались военнослужащие подразделения охраны на бронетранспортерах БТР-82АМ. По легенде однодневного учения военнослужащие предотвратили проникновение мобильных групп условных террористов на склады вооружения. Для приближения обстановки к боевой в ходе занятия были использованы холостые патроны и светошумовые боеприпасы.

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