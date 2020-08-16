16.08.2020 (06:35)
Артисты Симферопольского гарнизонного Дома офицеров дали концерт для военнослужащих на полигоне Опук
Артисты и творческие коллективы Симферопольского гарнизонного Дома офицеров (ДОф) выступили с концертными номерами на межвидовом полигоне «Опук», в Республике Крым.
Концерт состоялся на открытом воздухе для военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, находящихся на полевом выходе по плану лагерных сборов подразделений ракетных войск и артиллерии, инженерных и войск радиационной химической и биологической защиты.
Концертная программа включала в себя как номера военно-патриотической тематики, так и современные популярные композиции.
Помимо выступлений артистов ДОфа с творческими номерами на сцене выступили и коллективы самодеятельности подразделений армейского корпуса флота.
В благодарность за выступление военнослужащие вручили артистам Дома офицеров памятные подарки и цветы.