16.08.2020 (06:35)

Артисты Симферопольского гарнизонного Дома офицеров дали концерт для военнослужащих на полигоне Опук

Артисты и творческие коллективы Симферопольского гарнизонного Дома офицеров (ДОф) выступили с концертными номерами на межвидовом полигоне «Опук», в Республике Крым.

Концерт состоялся на открытом воздухе для военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота, находящихся на полевом выходе по плану лагерных сборов подразделений ракетных войск и артиллерии, инженерных и войск радиационной химической и биологической защиты.

Концертная программа включала в себя как номера военно-патриотической тематики, так и современные популярные композиции.

Помимо выступлений артистов ДОфа с творческими номерами на сцене выступили и коллективы самодеятельности подразделений армейского корпуса флота.

В благодарность за выступление военнослужащие вручили артистам Дома офицеров памятные подарки и цветы.

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