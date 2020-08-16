16.08.2020 (05:32)

В НВМБ ЧФ провели психологического тестирования молодого пополнения весеннего призыва 2020 года

Специалисты психологической работы Новороссийской Военно-Морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели углубленное тестирование всех 100 процентов новобранцев объединения, прибывших в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу.

Психологи провели собеседование с молодым пополнением, изучили особенности личности каждого военнослужащего, а также провели психологические тесты с применением комплектов современного автоматизированного рабочего места военного психолога (АРМ ВП).

АРМ ВП позволяет существенно ускорить время проведения тестов и способна, с помощью сканера входящего в комплект, обрабатывать заполненные военнослужащими бланки тестирования с последующим выводом и анализом особенностей личности тестируемого.

Тестовая библиотека АРМ ВП включает более 90 заданий, оценивающих важнейшие психологические, психофизиологические и социально-психологические характеристики личности. Установленное на АРМ ВП программное обеспечение самостоятельно диагностирует индивидуальные особенности психики отдельно взятого военнослужащего, выявляет возможные отклонения в его поведении и предлагает варианты занятий с ним. Это повышает эффективность работы психолога в десятки раз.

По завершению тестирования новобранцев, командирам кораблей и подразделений НВМБ были даны рекомендации по работе с военнослужащими с учётом личностных особенностей каждого.

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