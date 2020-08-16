16.08.2020 (05:30)

Экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» ЧФ провёл комплекс учений в Чёрном море

В соответствии с планом боевой подготовки экипаж малого ракетного корабля (мрк) «Ингушетия» Черноморского флота провел комплекс корабельных боевых учений в акватории Чёрного моря.

По замыслу учения, в ходе выполнения задач в море, корабельные средства наблюдения выявили применение оружия по кораблю. Расчёты ПВО боевых постов «Ингушетии» отразили ракетный удар, произведённые с борта корабля условного противника, применив зенитно-артиллерийское вооружение. Затем по полученным данным о цели от собственных средств наблюдения и беспилотных летательных аппаратов расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

Также в ходе учебных мероприятия экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям, провёл практическое гранатометания для отработки действий по уничтожению подводных диверсионных групп условного противника во время стоянки корабля на незащищенном рейде.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота в морских полигонах акватории Чёрного моря.

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