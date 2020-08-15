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15.08.2020 (14:19)

Команды из Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама прибыли в Нижний Новгород для участия в международном конкурсе «Безопасный маршрут» в рамках «АрМИ – 2020»

Военнослужащие из Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам и Республики Узбекистан прибыли в Нижний Новгород для участия в конкурсе «Безопасный маршрут» Армейских международных игр –2020.

Конкурс пройдет в Нижегородской области на полигоне межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России.

В состязании примут участие военные инженеры из Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана, и России. Все страны будут выступать на российской инженерной технике.

Игры военных инженеров пройдут с 24 по 30 августа с.г. на полигоне в районе д. Ташлыково Нижегородской области.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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