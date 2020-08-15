15.08.2020 (14:19)
Команды из Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама прибыли в Нижний Новгород для участия в международном конкурсе «Безопасный маршрут» в рамках «АрМИ – 2020»
Военнослужащие из Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам и Республики Узбекистан прибыли в Нижний Новгород для участия в конкурсе «Безопасный маршрут» Армейских международных игр –2020.
Конкурс пройдет в Нижегородской области на полигоне межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России.
В состязании примут участие военные инженеры из Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана, и России. Все страны будут выступать на российской инженерной технике.
Игры военных инженеров пройдут с 24 по 30 августа с.г. на полигоне в районе д. Ташлыково Нижегородской области.
Новости по теме:
Метки: