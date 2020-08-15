15.08.2020 (14:15)

Медицинские специалисты ВС РФ прибыли в Узбекистан для участия в АрМИ-2020

Российская команда по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» прибыла в Республику Узбекистан для участия в Армейских международных играх – 2020. В ее составе лучшие медицинские специалисты из Военно-медицинской академии имени Кирова, 12 Главного управления Министерства обороны РФ, Западного военного округа и Северного флота.

В течение ближайших трех недель команды из России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины продемонстрируют свое мастерство в военно-спортивных и профессиональных состязаниях. Международные соревнования пройдут на горном полигоне Фориш (Джизакская область) в два этапа: «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство» среди мужских и женских команд. Также будет проведен конкурс «Лучший водитель».

В ближайшее время членам российской сборной предстоит пройти медицинский осмотр и инструктажи по требованиям безопасности. Затем команда приступит к практическим тренировкам на объектах полигона Фориш.

Церемония открытия международных соревнований состоится 24 августа.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.



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