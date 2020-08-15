15.08.2020 (14:10)

На Каспийской флотилии психологи провели специальное учение

В рамках специального учения под руководством Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации на базе Каспийской флотилии проведены занятия по организации психологической работы в ходе подготовки высадки морского десанта, работы психологов в составе мобильной группы военно-политической работы и подготовки специальных подразделений, действующих под водой.

Штурмовое подразделение морской пехоты на занятиях по морскому десантированию отрабатывало приемы целевой психологической подготовки с использованием психологической полосы, возведенной из подручного материала. Прохождение психологической полосы позволяет развивать профессионально важные качества, которые необходимы морскому пехотинцу выполнять задачи по предназначению: выносливость, ловкость, устойчивость вестибулярного аппарата. В ходе преодоления препятствий полосы наравне с высокими физическими нагрузками дополнительно включались элементы психологической напряженности, направленные на тренировку концентрации внимания, наблюдательности, объема оперативной памяти, повышение устойчивости к стресс-факторам, которые могут возникнуть при выполнении боевых задач.

Также в ходе учения отработан алгоритм действий специалиста-психолога в составе мобильной группы военно-политической работы в условиях негативного информационно-психологического воздействия на личный состав блок-поста. Психологом отрабатывались приемы оказания первой психологической помощи, оценки психоэмоционального состояния после негативного информационного воздействия.

Отработан вопрос развертывания материальной базы психологической работы во взаимодействии с военно-политическими органами. В пункте психологической работы осуществлялись мероприятия психологической диагностики личного состава, восстановления боевой способности, групповой работы, направленные на слаживание экипажей.

На базе уникального тренировочного комплекса проведены тренировки действий группы боевых пловцов в условиях, приближенных к реальным. По рекомендациям психологов привычные нормативы по боевой подготовке выполнялись в усложненных условиях сниженной видимости, ограничения свободы движений, введения дополнительных вводных по внезапному появлению противника и проведению подводного ножевого боя, в ходе которого, в том числе, отрабатывался навык эвакуации товарища с поврежденным дыхательным аппаратом.

Представлены методики оценки психического состояния водолаза после аварийного подъема.

Еще одним вопросом, прорабатываемым в ходе учения, стал отбор прибывающих кандидатов на должности водолазов. После психологического обследования на базе специального тренажерного комплекса проводилась оценка адаптационных способностей, необходимых для успешного овладения навыками водолазной работы. В ходе исследования психолог наблюдал за реакциями военнослужащего на предъявляемые нагрузки и смоделированные аварийные ситуации, проводил психологический анализ стрессовых реакций, при необходимости оказывал первую психологическую помощь.

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