15.08.2020 (14:06)

Студенты военного учебного центра Крымского Федерального университета выполнили боевые стрельбы из артиллерийский орудий

Студенты военного учебного центра Крымского Федерального университета провели боевые стрельбы из артиллерийских орудий на одном из полигонов Крымского полуострова. Стрельбы проведены в рамках войсковой стажировки и учебного плана университета.

Основой подготовки студентов стало проведение занятий по модульной системе. Они уже прошли курс одиночной подготовки с изучением разных видов стрелкового оружия, боевых машин, а также артиллерийских систем, в том числе гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

На основном этапе стажировки под руководством опытных офицеров-артиллеристов студенты провели боевые стрельбы из гаубицы Д-30 и миномета «Поднос». Стрельба велась по целям, имитирующим различные фортификационные сооружения, бронетехнику и огневые средства условного противника на расстоянии до 1300 метров . Каждый студент прошел практику в должности всех номеров расчета орудия, в том числе и его командира. Также обучаемые прошли обучение по решению различных огневых задач, в том числе по наведению и корректировки огня артиллерии.

Войсковая стажировка со студентами военного учебного центра Крымского Федерального университета проходит на базе соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота. По ее окончанию студенты примут Военную присягу.

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