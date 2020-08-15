15.08.2020 (14:03)

Разведчики Новороссийского десантного соединения ВДВ приняли участие в торжественной церемонии открытия Первых летних юнармейских игр

Во Всероссийском детском центре «Орленок» прошло открытие «Первых летних юнармейских игр». Смена будет направлена на повышение уровня физической подготовки юнармейцев, развитие их военно-прикладных навыков и умений, обучение основам ведения здорового образа жизни, формирование активности и целеустремленности.

В торжественной церемонии открытия приняли участие разведчики Новороссийского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В своем выступлении разведчики показали умение владеть огнестрельным и холодным оружием и приемами рукопашного боя. Так же военнослужащими была организована выставка вооружения и военной техники, стоящих на вооружении образцов современного стрелкового оружия и экипировки военнослужащих ВДВ.

В течении смены юнармейцы получат навыки в строевой, огневой, тактической, медицинской, военно-политической и специальной подготовке.

Проводимые мероприятия с привлечением военнослужащих ВДВ воспитывают в подрастающем поколении храбрость, чувство патриотизма и дают мотивацию заниматься спортом, а также стать защитниками своего Отечества.

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