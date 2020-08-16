16.08.2020 (16:00)

Военные связисты четырех государств поборются за победу в конкурсе «Уверенный прием», который впервые пройдет на территории Белоруссии в рамках АрМИ-2020

С 23 августа по 5 сентября на территории Республики Беларусь в рамках Армейских международных игр–2020 впервые будет проведен конкурс среди военнослужащих на лучшую выучку специалистов связи «Уверенный прием».

Основные мероприятия состоятся в городе Минск, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В ходе пяти этапов войнам-связистам предстоит осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование, которое также известно, как «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на оборудовании IT-структуры.

Ожидается, что в состязаниях примут участие представители четырех стран — Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Социалистической Республики Вьетнам.

Вооруженные Силы Российской Федерации представит команда, сформированная по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» и состоящая из специалистов связи Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Западного военного округа, а также курсантов Военной академии связи имени С.М. Буденного.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице