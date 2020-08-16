Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.08.2020 (16:00)

Военные связисты четырех государств поборются за победу в конкурсе «Уверенный прием», который впервые пройдет на территории Белоруссии в рамках АрМИ-2020

С 23 августа по 5 сентября на территории Республики Беларусь в рамках Армейских международных игр–2020 впервые будет проведен конкурс среди военнослужащих на лучшую выучку специалистов связи «Уверенный прием».

Основные мероприятия состоятся в городе Минск, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

В ходе пяти этапов войнам-связистам предстоит осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование, которое также известно, как «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на оборудовании IT-структуры.

Ожидается, что в состязаниях примут участие представители четырех стран — Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Социалистической Республики Вьетнам.

Вооруженные Силы Российской Федерации представит команда, сформированная по результатам проведения всеармейского этапа конкурса «Уверенный прием» и состоящая из специалистов связи Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Западного военного округа, а также курсантов Военной академии связи имени С.М. Буденного.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Восемь комплектов боевой техники российской армии разыграли военные автомобилисты на конкурсе АРМИ-2020 «Мастера автобронетанковой техники»
В Подмосковье прибыли все участники конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2020
Команды из Беларусии, Узбекистана и Вьетнама прибыли в Нижний Новгород для участия в международном конкурсе «Безопасный маршрут» АрМИ-2020
Эшелоны с техникой команд-участниц Танкового биатлона из Белоруссии и Китая прибывают в Алабино

Метки:
Войска связи , АрМИ , Уверенный прием
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false