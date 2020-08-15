15.08.2020 (15:22)

Морской тральщик «Иван Голубец» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

Морской тральщик «Иван Голубец» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев» Черноморского флота (ЧФ) осуществляют прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Корабль и буксирное судно совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море, в рамках плановой ротации оба войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации в дальней морской зоне.

В настоящее время в Средиземном море уже выполняет поставленные задачи один из тральщиков Черноморского флота – морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин».

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