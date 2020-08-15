15.08.2020 (12:17)

Тренировка по развертыванию пунктов управления состоялась на российской военной базе в Таджикистане

Комплексная тренировка по развертыванию мобильных пунктов управления 201-й военной базы РФ состоялась на горном полигоне Ляур в Таджикистане.

Военнослужащие совершили марш в назначенные районы, развернули и замаскировали порядка 10 пунктов управления, оснащенных цифровыми средствами автоматизации. В ходе тренировки специалисты связи проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, открытых, закрытых и спутниковых каналов связи. Офицеры штаба мотострелкового соединения отработали алгоритм управления подчиненными подразделениями в ходе общевойскового боя. Охрану, оборону и пропускной режим командных пунктов военной базы обеспечили подразделения военной полиции.

Всего в мероприятии приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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