15.08.2020 (11:56)

Ударные вертолеты Ми-24 ЦВО уничтожили авиагруппу условного противника в небе над Курганом

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П армейской авиации Центрального военного округа в воздушном бою уничтожили авиагруппу условного противника в ходе ночного летно-тактического учения, завершившегося в Курганской области.

По легенде учения, шесть вертолетов «противника», используя рельеф местности, выполняли разведку района дислокации войск с целью обнаружения и уничтожения командных пунктов и огневых средств. Экипажи дежурных ударных вертолетов Ми-24П выполнили облет местности, с применением очков ночного видения и обнаружили скрытое движение авиационной группы условного противника. Пилоты ударных Ми-24П выполнили динамичное маневрирование на предельно малых высотах, около 60 метров, отработали приемы ведения ночного воздушного боя: горки, карусели, горизонтальные ножницы и уничтожили авиационную группу условного противника.

Особенность учения заключалась в использовании экипажами Ми-24П очков ночного видения, которые позволяют ориентироваться на местности, вести авиационную разведку и воздушный бой, без включения бортового осветительного оборудования.

В ночном учении было задействовано 11 ударных вертолетов Ми-24П, около 40 единиц наземной техники, а также более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы управления и обеспечения полетов.

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