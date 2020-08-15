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15.08.2020 (11:47)

Музей "Боевая слава Урала" в Екатеринбурге возобновил работу

Музей "Боевая слава Урала", расположенный в Доме офицеров в Екатеринбурге, возобновил работу после приостановки деятельности из-за распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области.

После стабилизации санитарно-эпидемической ситуации в регионе была разрешена работа музеев. При посещении экспозиции посетители обязаны носить маски, обрабатывать руки антисептиком. Для соблюдения социальной дистанции на полу нанесена разметка. На данный момент разрешены групповые экскурсии максимум из пяти человек.

Музей работает со вторника по субботу ежедневно с 10:00 до 17:00, в воскресенье - с 10:00 до 16:00, понедельник - выходной.

В состав экспозиции входят образцы вооружения, начиная с петровских времен и до наших дней; материалы по Великой Отечественной войне и легендарным уральским воинским форсированиям; жемчужиной экспозиции является диорама "Форсирование Днепра", где события и герои будто оживают.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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