15.08.2020 (11:03)

Истребительный полк ЮВО в Ростовской области отметил свое 80-летие праздником на земле и в воздухе

В полку истребительной авиации Южного военного округа (ЮВО) в Ростовской области состоялся День открытых дверей по случаю 80-летия одной из старейших авиационных воинских частей округа.

Гостям на территории военного аэродрома предоставили возможность осмотреть кабину и фюзеляжи современных самолетов Миг-29 и Су-30СМ, защитную и высотную экипировку летчиков, парашюты и спасательные системы, носимые средства связи, а также табельное стрелковое оружие.

На одной стоянке с современными самолетами установили легкомоторные самолеты, изготовленные в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время.

Летчики-асы ЮВО продемонстрировали гостям свое мастерство, выполнив фигуры сложного пилотажа на самолетах Су-30СМ, а авиаторы-любители провели полеты на легкомоторной авиационной технике. После пролета самолетов экипажи транспортного вертолетов Ми-8АМТШ отработали выгрузку десанта и эвакуацию условно пострадавшего летчика.

Завершилось празднование концертом на полевой сцене и выступлением военнослужащих спортсменов-тяжелоатлетов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице